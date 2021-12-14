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Hindistan’da, maymuna suni teneffüs yaptı
Yeni Delhi’de köpeklerin saldırısına uğrayan maymun, suni teneffüs ve kalp masajı ile hayata döndürüldü. O anlar, kameraya yansıdı.
- İHA
- 14.12.2021 - 11:46
- Güncelleme : 14.12.2021 - 12:00
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Pelambalur ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayan maymun ağır yaralandı.
Olayı gören Prabhu isimli bir şahıs, olay yerinden köpekleri uzaklaştırdı.
DAKİKALAR SONRA HAREKET ETTİ
Maymunun nefes almadığını gören şahıs, kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı.
Dakikalar sonra maymun, hareket etmeye başladı.
Hindistan’da, maymuna suni teneffüs yaptı VİDEO
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Maymunun hayata dönmesi ile büyük sevinç yaşayan Parbhu, ilk yardım eğitimi aldığını ve aldığı eğitim sonucunda nefes alamayan maymuna öğrendiği teknikleri kullanarak müdahale ettiğini söyledi.
Maymunun kurtarılma anları, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük ilgi gördü.