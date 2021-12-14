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Hindistan’da, maymuna suni teneffüs yaptı

Hindistan’da, maymuna suni teneffüs yaptı

Yeni Delhi’de köpeklerin saldırısına uğrayan maymun, suni teneffüs ve kalp masajı ile hayata döndürüldü. O anlar, kameraya yansıdı.