Mumbai şehrinde bir grup öfkeli maymun, birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesi sonrası 250 köpeği öldürdü.

Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan Lavool köyünde bir grup maymun, köpeklere karşı intikam savaşı başlattı.

YAVRULARIYLA BİRLİKTE 250 KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜLER

Mumbai kentinde maymunlar, yaklaşık 250 köpeği binaların, ağaçların tepelerine sürükledi ve yavrularıyla birlikte vahşice öldürdü.

ÖLDÜRÜLEN YAVRU MAYMUNUN İNTİKAMI

Köylülere göre olaylar birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesiyle başladı.

Hindistan'da maymunlar 250 köpek öldürdü - Video

TEK BİR KÖPEĞİ SAĞ BIRAKMADILAR

Semt sakinleri maymunların intikam arayışı içinde olduğunu ve yakındaki Lavool köyünde tek bir köpeğin hayatta kalmadığını söyledi.

KÖYLÜLER, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Yaklaşık 5 bin nüfusa sahip Lavool'da köylüler, primatlarla ilgili yardım istemek için yetkilileri arasa da ekipler hiçbir maymunu yakalayamadı. Maymunları yakalamak için harekete geçen bazı köylüler de yaralandı.