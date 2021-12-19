Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
782.696
1.39%
BTXN Coin
40.60
4.15%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C
    Hindistan'da maymunlar 250 köpek öldürdü

    Hindistan'da maymunlar 250 köpek öldürdü

    Mumbai şehrinde bir grup öfkeli maymun, birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesi sonrası 250 köpeği öldürdü.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.12.2021 - 01:06
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 01:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan Lavool köyünde bir grup maymun,  köpeklere karşı intikam savaşı başlattı.

    YAVRULARIYLA BİRLİKTE 250 KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜLER

    Mumbai kentinde maymunlar, yaklaşık 250 köpeği binaların, ağaçların tepelerine sürükledi ve yavrularıyla birlikte vahşice öldürdü.

    ÖLDÜRÜLEN YAVRU MAYMUNUN İNTİKAMI

    Köylülere göre olaylar birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesiyle başladı.

    Hindistan'da maymunlar 250 köpek öldürdü - Video

    TEK BİR KÖPEĞİ SAĞ BIRAKMADILAR

    Semt sakinleri maymunların intikam arayışı içinde olduğunu ve yakındaki Lavool köyünde tek bir köpeğin hayatta kalmadığını söyledi.

    Hindistan da maymunlar 250 köpek öldürdü #1

    KÖYLÜLER, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

    Yaklaşık 5 bin nüfusa sahip Lavool'da köylüler, primatlarla ilgili yardım istemek için yetkilileri arasa da ekipler hiçbir maymunu yakalayamadı. Maymunları yakalamak için harekete geçen bazı köylüler de yaralandı.

    Hindistan da maymunlar 250 köpek öldürdü #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir