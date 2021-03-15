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    Hindistan'da Müslüman çocuğa saldıran 2 kişi yakalandı

    Hindistan polisi, tapınaktan su içen çocuğu darbeden 2 Hindu'nun gözaltına alındığını duyurdu.
    • AA
    • 15.03.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 12:09
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    Hindistan'da Müslüman çocuğa saldıran 2 kişi yakalandı

    Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad şehrinde, bir tapınaktan su içen Müslüman çocuk, Hindu bir adam tarafından saldırıya uğramıştı.

    2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    BBC’nin haberine göre, Hindistan polisi tarafından yapılan açıklamada, çocuğu darbeden ve o sırada görüntüleri çekip Instagram'da paylaşan iki Hindu'nun gözaltına alındığı belirtildi.

    Görüntülerde, "Shringi Nandan Yadav" isimli kişinin, adını sorduktan sonra "Asif" isimli Müslüman çocuğu önce tokatladığı daha sonra yere yatırarak tekmelediği ortaya çıkmıştı.

    Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman çocuğu öldüresiye dövdü

    Hindistan da Müslüman çocuğa saldıran 2 kişi yakalandı #1

    Hindistan da Müslüman çocuğa saldıran 2 kişi yakalandı #2

    Hindistan da Müslüman çocuğa saldıran 2 kişi yakalandı #3

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