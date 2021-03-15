Hindistan'da Müslüman çocuğa saldıran 2 kişi yakalandı

Hindistan polisi, tapınaktan su içen çocuğu darbeden 2 Hindu'nun gözaltına alındığını duyurdu.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad şehrinde, bir tapınaktan su içen Müslüman çocuk, Hindu bir adam tarafından saldırıya uğramıştı.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

BBC’nin haberine göre, Hindistan polisi tarafından yapılan açıklamada, çocuğu darbeden ve o sırada görüntüleri çekip Instagram'da paylaşan iki Hindu'nun gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntülerde, "Shringi Nandan Yadav" isimli kişinin, adını sorduktan sonra "Asif" isimli Müslüman çocuğu önce tokatladığı daha sonra yere yatırarak tekmelediği ortaya çıkmıştı.

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