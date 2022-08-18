2002 yılında çıkan çıkan şiddet olaylarında toplu tecavüze uğrayan ve ailesi katledilen Bilkis Bano, 11 hükümlünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde, 2002’de Hindular ile Müslümanlar arasında yaşanan şiddet olaylarında Bilkis Bano adlı Müslüman kadın kendisine tecavüz eden ve ailesinden birçok kişiyi katleden 11 hükümlünün salıverilmesine ilişkin Gujarat yönetimine çağrıda bulundu.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kişilerin 14 yıl sonra serbest bırakılmasına yönelik kararın iptal edilmesini isteyen Bano, salıverilme kararı karşısında donakaldığını söyledi.

“Ülkemizin en yüksek mahkemelerine inandım”

AA’nın haberine göre; Bano, adalete olan inancının sarsıldığını belirterek, "Bir kadın için adalet nasıl böyle sonlanır? Ülkemizin en yüksek mahkemelerine inandım." dedi.

Karar öncesi hiçbir yetkilinin kendisine ulaşmadığını aktaran Bano, bu zarardan dönülmesini, korkusuzca ve huzur içinde yaşama hakkının geri verilmesini talep etti.

Hindistan'da Müslüman kadına tecavüz eden 11 kişi serbest bırakıldı VİDEO

Kadınlar kararı protesto etti

Yeni Delhi'de onlarca kadın 11 kişinin salıverilmesini protesto ederek karardan geri dönülmesini talep etti. Protestocular, olayın mağdurlarının huzur ve onur içinde yaşamalarına müsaade edilmesi çağrısında bulundu.

Tecavüzcülerin sevinçle karşılanması tepki çekti

Diğer yandan, sosyal medya hesaplarında yayılan videolarda, söz konusu 11 kişinin sevinç içinde ve tatlılarla karşılandığı görüldü. Karşılama sırasında kişilerin boyunlarına, insanları onurlandırmak amacıyla kullanılan çiçek demetlerinden takılması tepki çekti.

Görüntüler, aralarında muhalif siyasetçiler, insan hakları savunucuları ve kadınların da olduğu kesimler tarafından eleştirildi. Hindistan'da muhalefetteki Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi, hükümlülerin serbest bırakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabında, kadınları güçlendirmek istediğini söyleyen hükümetin, bu kararla Hindistan'daki kadınlara ne gibi bir mesaj verdiğini sorgulayarak, ülkenin, hükümetin sözleriyle fiiliyatı arasında fark olduğuna dikkati çekti.

Gujarat'da 2002'deki olaylarda yaşanan ve "Bilkis Bano davası" olarak bilinen toplu tecavüz ve cinayet nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 11 kişi, eyalet hükümetinin ceza indirimi için başvurularını onaylamasının ardından 16 Ağustos'ta Gujarat'ın Godhra kasabasındaki hapishaneden salıverilmişti. Bir Hint yetkili, hükümlüler tarafından yapılan tahliye başvurusunun hapisteki "14 yılın tamamlanması" nedeniyle değerlendirildiğini söylemişti. Hindistan'da ömür boyu hapis cezaları genellikle 14 yıl hapisle sınırlanıyor.

Gujarat olayları

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında çıkan tren yangınında, 60 Hindu hacının öldürülmesinin ardından eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahallelerine ve köylerine saldırmış, olaylarda bine yakın kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.

Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.

Bilkis Bano davası

Müslüman karşıtı şiddet dalgasında eyaletin Limkheda bölgesinde yaşayan Bilkis Bano isimli Müslüman kadın, toplu tecavüze uğramış ve 3 yaşındaki kızı Saleha ile birlikte ailesinden 14 kişi öldürülmüştü. O sırada 21 yaşında ve 5 aylık hamile olan Bano ise katliam sırasında ölü taklidi yaparak hayatta kalmış ancak daha sonra bilincini kaybetmişti.

Mahkeme kararında Saleha'nın kafasını yere çarparak öldürüldüğü belirtilmişti. Bano, mahkemede hüküm giyen 11 kişinin kendi mahallesinden olduğunu söylemişti. Mahkeme 2008 yılında suçlu bulduğu 13 sanığın 11'inin toplu tecavüz ve cinayet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum etmişti.

17 yıllık hukuk mücadelesinin ardından, Yüksek Mahkeme 2019'da Bano'ya 63 bin dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.