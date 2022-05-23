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    Hindistan'da Müslüman sanılan zihinsel engelli dövülerek öldürüldü

    İslam düşmanlığının tırmandığı Hindistan'da bir şahıs, Müslüman olduğunu düşündüğü zihinsel engelliyi döverek öldürdü. Kaydedilen videoda, şahsın 'Adın Muhammed mi?' diye sorması dikkat çekti.
    • 23.05.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:23
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    Hindistan'da Müslüman sanılan zihinsel engelli dövülerek öldürüldü

    Son dönemlerde iktidar partisi nedeniyle Müslümanlara uygulanan şiddetin boyutu Hindistan'da zirveye tırmandı.

    Geçtiğimiz yıllarda Müslüman olduğu için öldürülen kişilere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.

    Madya Pradeş eyaletinde yaşayan zihinsel engelli Bhanwarlal Jain adlı 65 yaşındaki bir adam, Müslüman sanılarak öldürüldü.

    "Adın Muhammed mi?"

    Şiddet anları kayda alınırken, video kaydında Jain’in Müslüman olduğunu düşünerek darbeden şahsın, defalarca “Adın Muhammed mi?” diye sorduğu ve cevap beklerken dövmeye devam ettiği görüldü.

    Hindistan'da Müslüman sanılan zihinsel engelli dövülerek öldürüldü VİDEO

    İktidar partisi üyesi çıktı

    Zihinsel engelli Hint'i öldüren Dinesh Kushwaha’nın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi olduğu ortya çıktı.

    Hindistan da Müslüman sanılan zihinsel engelli dövülerek öldürüldü #1

    Engelli adam öldü, şahıs tutuklandı

    Darbedilen zihinsel engelli adam öldürülürken Hindistan polisi, şiddet uygulayan şahsın da tutuklandığını açıkladı.

    Hindistan da Müslüman sanılan zihinsel engelli dövülerek öldürüldü #2


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