Hindistan’da Müslüman soykırımı çağrısında ilk tutuklama kararı

Müslümanlık'tan Hinduizm'e geçtiğini belirtilen kişi, Hint polisi tarafından yakalandı.

Hindistan'da Müslümanlar, baskılarla karşı karşıya kalıyor.

Uttarakhand eyaletinde, aralık ayında Hindu din adamları, Müslümanlara soykırım çağrısında bulundu.

Hindistan polisi, yaşananlar üzerine konuyla ilgili bir kişiyi tutukladı.

SOYKIRIM ÇAĞRISINDA BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Yüksek Mahkeme'nin eyalet yönetimini uyarmasının ardından Uttarakhand polisi, Müslümanlık'tan Hinduizm'e geçtiğini belirten, eski adı Wasim Rizvi olan, Jitendra Narayan Tyagi adlı bir kişiyi tutuklandığını duyurdu.

Eyaletin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık 2021'de düzenlenen etkinlikte, ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

MÜSLÜMANLAR HEDEFTE

Yeni Delhi'de ise 19 Aralık 2021'de düzenlenen ayrı bir programda, Hindu liderlerin, Müslümanları hedef alarak "Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için ölmek ve öldürmek" için yemin ettikleri aktarılmıştı.

Hindu din adamlarının Müslümanlara soykırım çağrısı, ülke içinden ve dışından geniş tepki çekmişti.