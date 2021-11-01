Hindistan'da Müslümanlara saldırılar protesto edildi

Güney Asya ülkesinde Müslümanlara ait yapıların hedef alınmasına öğrenciler tepki gösterdi.

Hindistan'da Müslümanlar hedef alınmaya devam ediyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinde "radikal Hindutva çeteleri"nce Müslümanlara ait cami, ev ve dükkanların tahrip edilmesinin ardından bölgede gerilim yükseldi.

HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMANLAR HEDEFTE

Müslümanlara ait yapılara saldırıların düzenlendiği eyalette bölgeye polis ve paramilis birlikler konuşlandırılırken, 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Yaşananların ardından başkent Yeni Delhi'de, Jawaharlal Nehru Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi.

"İSLAMOFOBİK SALDIRILAR SONA ERSİN"

Müslümanlara yönelik şiddet olayları, öğrenciler tarafından protesto edildi.

Protestocular, "İslamofobik saldırılar sona ermeli" şeklinde yazılı pankartlar taşıyarak tepkilerini ortaya koydu.

HİNDU MİLLİYETÇİLERİ SALDIRDI

Müslüman liderler, Hindu milliyetçisi Vishwa Hindu Parishad (Dünya Hindu Konseyi-VHP) örgütünün 26 Ekim Salı günü düzenlediği gösterinin ardından Müslümanlara ait cami, ev ve dükkanların saldırıya uğradığını belirtti.

Panisagar kasabasında görevli İmam Muhammed Selam, yüzlerce VHP üyesinin İslam karşıtı sloganlarla bir camiye saldırdığını ve Müslümanlara ait çok sayıda mülke zarar verdiğini kaydetti.

"KİMSEYE SALDIRMADIK, PROTESTO EDİYORDUK" İDDİASI

VHP sözcüsü Vinod Bansal ise saldırılara örgüt mensuplarının katıldığı iddialarını reddederken, "Biz kimseye saldırmadık. Biz Bangladeş'teki Hindulara yönelik saldırıları protesto ediyorduk." dedi.

HÜKÜMETE TEPKİ: YETERLİ İLGİYİ GÖSTERMEDİ

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Tripura eyaleti milletvekili Vinod Sonkar, hükümetin bölgedeki şiddet olaylarını araştırmak için komite kurduğunu duyurdu.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandh, saldırıları kınadı ve hükümeti olaylara gereken ilgiyi göstermemekle eleştirdi.