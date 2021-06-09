Muson yağmurlarının etkisi ile caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Bölgede birçok evi su bastı.

Hindistan’da, erken gelen muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

10 Haziran’da beklenmesine rağmen Maharaş eyaletine bağlı Mambai kentinde etki olan yağmurlar, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış nedeni ile araçlar sular altında kaldı.

TREN SEFERLERİ KESİNTİYE UĞRADI

Çok sayıda evi su basarken, demir yolu raylarında su birikti.

Merkez Demiryolu tarafından işletilen liman ve merkez hatlardaki yerel tren seferleri kesintiye uğradı.

Hindistan’da muson yağmurları sokakları göle çevirdi VİDEO



2 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Yağışların, önümüzdeki 2 gün boyunca Telangana ve Andhra Pradesh eyaletlerinde etkili olacağı, daha sonra ise Odisha ve Batı Bengal'e doğru ilerleyeceği belirtildi.