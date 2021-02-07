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    Hindistan'da nehre buzul parçası düşünce sel meydana geldi

    Büyük bir buzul parçasının Dhauli Ganga Nehri'ne düşmesinin ardından yükselen su, sele dönüştü. Hükümet henüz, ölü ya da yaralı sayısıyla ilgili açıklama yapmadı.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 13:43
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    Hindistan'da nehre buzul parçası düşünce sel meydana geldi

    Hindistan'ın yerel basında yer alan haberlere göre, Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan dağlık Chamoli bölgesinde bir buzul eridi.

    Bölgede eriyen buzuldan kaynaklandığı ifade edilen sel felaketi meydana geldi.

    Yetkililer, Dhauli Ganga Nehri üzerindeki Rishiganga Barajı’nın sel sularını durduramadığını ve baraj ile çevredeki evlerin selden zarar gördüğünü belirtti.

    BÖLGE SAKİNLERİ UYARILDI

    Chamoli Bölgesi Eyalet Acil Yardım (SDRF) yetkilileri, olay yerine ulaştıklarını ve Ganga Nehri çevresinde yaşayan bölge sakinlerinin dikkatli olmasını belirtti.

    SU SEVİYESİ ANİDEN YÜKSELDİ

    Yetkililer ayrıca dağlık bölgedeki büyük bir buzulun kırılarak nehir sularının seviyesini aniden yükselttiği ve sele neden olduğunu ifade etti.

    Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu VİDEO

    Hindistan da nehre buzul parçası düşünce sel meydana geldi #1

    Hindistan da nehre buzul parçası düşünce sel meydana geldi #2

    Hindistan da nehre buzul parçası düşünce sel meydana geldi #3

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