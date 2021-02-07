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Hindistan'da nehre buzul parçası düşünce sel meydana geldi

Hindistan'da nehre buzul parçası düşünce sel meydana geldi

Büyük bir buzul parçasının Dhauli Ganga Nehri'ne düşmesinin ardından yükselen su, sele dönüştü. Hükümet henüz, ölü ya da yaralı sayısıyla ilgili açıklama yapmadı.