Hindistan'da okul yönetiminin başarı ayini: Öğrenciyi kurban ettiler Uttar Pradeş eyaletinde 11 yaşındaki öğrencinin, özel okul yönetimince düzenlenen başarı ayininde öldürüldüğü öne sürüldü.

AA

İlginç olaylarla haberlere konu olan Hindistan'dan kan donduran bir iddia gündemde...

Hindustan Times'ın haberine göre, Hathras kentindeki özel okulun sahibi Jasodhan Singh ve yönetimi tarafından "kurban adama ayini" gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİYİ KURBAN ETTİLER

Özel okulda eğitim gören Kritarth adındaki öğrencinin ayinde "başarı getirmesi" için öldürüldüğü iddia edildi.

Hathras polis yetkililerinden Ashok Kumar Singh, Hint medyasına yaptığı açıklamada, okul sahibi Singh, oğlu Dinesh Baghel ve yönetimindeki 3 personelin okul yurdunda alıkonulan Kritarth'ı zorla ayin mahalline götürdüklerini belirtti.

AİLESİNE 'RAHATSIZLANDI' DEDİLER

Kritarth'ın boğdurulduğunu ifade eden polis, okul yönetimi tarafından öğrencinin ailesine çocuklarının rahatsızlandığı için hastaneye götürüldüğü bilgisinin verildiğini bildirdi.

OKUL SAHİBİ VE OĞLU GÖZALTINDA

Polis, ailenin şikayeti üzerine başlattığı çalışma kapsamında okul sahibi Singh, oğlu Baghel, okul müdürü Laxman Singh ve iki öğretmenin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)