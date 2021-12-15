Hindistan’da otobüs göle devrildi: 9 ölü

47 kişiyi taşıyan bir otobüsün göle devrilmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde, içinde 47 yolcunun bulunduğu bir otobüs, yoldan çıkarak göle devrildi.

Polis ekipleri, meydana gelen kazada en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

“TIRDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI”

Polis kontrol merkezinde bulunan bir memur kazayla ilgili, “Karşıdan bir tır geliyordu ve otobüs sürücüsü kaçmaya çalıştı. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs göle düştü.” dedi.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kurtarma çalışmalarına başladı.

ÇOK FAZLA SAYIDA ÖLÜMCÜL KAZA YAŞANIYOR

Hindistan’da genellikle yolların kötü durumda olması, dikkatsiz araç kullanımı ve araçların fazla kalabalık olması nedeniyle ölümcül kazalar yaşanıyor.