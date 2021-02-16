Hindistan'da otobüs kanala düştü: 36 ölü

Madhya Pradesh eyaletinde, seyir halindeki otobüsün kanala düşmesi sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Madyha Pradesh eyaletine bağlı Sidhi bölgesinin Patna köyü yakınlarında, yerel saatle 08.30 sıralarında seyir halindeki bir otobüs kanala düştü.

Feci kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

HEPSİ BOĞULARAK CAN VERDİ

Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu otobüste kaza sonrası 36 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, şu ana kadar 6 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı.

Cesedi bulunanların 16’sının kadın olduğu öğrenildi.

Hindistan'da otobüs kanala düştü İZLE

KURTARMA OPERASYONU SÜRÜYOR

Polis Müfettişi Pankaj Kumawat, polis ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekibinin kanaldaki kurtarma operasyonunu sürdürdüğünü belirtti.

Otobüsün tamamen suya gömüldüğü kaydedilirken, yolcuların tamamının yerel halktan olduğu düşünülüyor.