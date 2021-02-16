Euro
8.4154
-0.46%
Dolar
6.925
-0.56%
Altın
405.82
-0.35%
Borsa
1.57
0.51%
Bitcoin
343.833
0.83%
EXEN Coin
17.57
1.15%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C

    Hindistan'da otobüs kanala düştü: 36 ölü

    Madhya Pradesh eyaletinde, seyir halindeki otobüsün kanala düşmesi sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da otobüs kanala düştü: 36 ölü

    Hindistan'ın Madyha Pradesh eyaletine bağlı Sidhi bölgesinin Patna köyü yakınlarında, yerel saatle 08.30 sıralarında seyir halindeki bir otobüs kanala düştü.

    Feci kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

    HEPSİ BOĞULARAK CAN VERDİ

    Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu otobüste kaza sonrası 36 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, şu ana kadar 6 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı.

    Cesedi bulunanların 16’sının kadın olduğu öğrenildi.

    Hindistan'da otobüs kanala düştü İZLE

    KURTARMA OPERASYONU SÜRÜYOR

    Polis Müfettişi Pankaj Kumawat, polis ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekibinin kanaldaki kurtarma operasyonunu sürdürdüğünü belirtti.

    Otobüsün tamamen suya gömüldüğü kaydedilirken, yolcuların tamamının yerel halktan olduğu düşünülüyor.

    Hindistan da otobüs kanala düştü: 36 ölü #1

    Hindistan da otobüs kanala düştü: 36 ölü #2

    Hindistan da otobüs kanala düştü: 36 ölü #3

    Hindistan da otobüs kanala düştü: 36 ölü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir