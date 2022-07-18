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    Hindistan’da otobüs kazası: 13 ölü

    Bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Otobüste 55 yolcunun olduğu belirtildi.
    • 18.07.2022 - 17:41
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    Hindistan’da otobüs kazası: 13 ölü

    Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından Narmada Nehri'ne düştü.

    Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    7’sinin durumu ağır

    Otobüste 55 yolcunun olduğu belirtilirken, kurtarılan 15 kişiden 7'isinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    İHA’nın haberine göre bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Hindistan’da otobüs kazası: 13 ölü #1

    Hindistan’da otobüs kazası: 13 ölü #2


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