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    Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 3 ağır yaralı

    Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
    • 18.11.2022 - 23:30
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    Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 3 ağır yaralı

    Hindistan’ın Uttarkand eyaletinin Chamoli bölgesinde yolcu otobüsü 500 metre yükseklikten vadiye uçtu.

    12 kişi öldü

    Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2'si kadın 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

    Hindistan da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 3 ağır yaralı #1

    Yolcu otobüsü fazla yolcu taşıyordu

    Yaralılar hastaneye kaldırılırken, aracın kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandığı aktarıldı.

    İHA'nın haberine göre, Başbakan Pushkar Singh Dhami, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu ve ölenlerin ailelerine para yardımı yapılacağını söyledi.

    Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 3 ağır yaralı - Video

    Hindistan da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 3 ağır yaralı #2

    Hindistan da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 3 ağır yaralı #3


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