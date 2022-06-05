Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 25 ölü

Hindistan2da yolcu taşıyan otobüsün uçuruma devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybederken, 4 kişide yaralandı.

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde Panna bölgesinden Yamunotri’ye giden, içinde 28 yolcusu bulunan otobüs uçuruma yuvarlandı.

Otobüsün 200 metre derinliğindeki vadiye düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

25 kişi hayatını kaybetti

Uttarkashi Polisi Arpan Yaduvanshi, otobüs şoförü ile birlikte 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.



İçişleri Bakanı Amit Shah olayla ilgili eyalet başkanı ile görüştüğünü, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı ViDEO

Başbakan başsağlığı diledi

İHA'nın haberine göre Başbakan Narendra Modi, Uttarakhand’daki otobüs kazasının acı verici olduğunu söyleyerek, kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.



