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    Hindistan’da otoyolda heyelan: Binlerce araç mahsur kaldı

    Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Binlerce araç, trafiğin kapanmasıyla otoyolda mahsur kaldı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 09:17
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    Hindistan’da otoyolda heyelan: Binlerce araç mahsur kaldı

    Hindistan’ı Keşmir Vadisi'yle birleştiren otoyolda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

    Heyelan sonucu kopan dev kaya parçası Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nu trafiğe kapattı.

    Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

    Heyelan olayını, bölgede aralıksız yağan yağmur ve karın tetiklediği açıklandı.

    3 BİNDEN FAZLA ARAÇ MAHSUR KALDI

    Kilit öneme sahip olan otoyolda heyelan nedeniyle 3 binden fazla aracın mahsur kaldığı, tedarik zincirindeki gecikmenin karaborsaya neden olabileceği ifade edildi.

    Hindistan’da otoyolda heyelan: Binlerce araç mahsur kaldı ViDEO

    SARI ALARM UYARISI

    Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok eyalette sarı alarm verdi.

    Hindistan’da otoyolda heyelan: Binlerce araç mahsur kaldı #1

    Hindistan’da otoyolda heyelan: Binlerce araç mahsur kaldı #2

    Hindistan’da otoyolda heyelan: Binlerce araç mahsur kaldı #3


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