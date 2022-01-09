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- Hindistan’da otoyolda heyelan: Binlerce araç mahsur kaldı
Hindistan’da otoyolda heyelan: Binlerce araç mahsur kaldı
Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Binlerce araç, trafiğin kapanmasıyla otoyolda mahsur kaldı.
- İHA
- 09.01.2022 - 08:59
- Güncelleme : 09.01.2022 - 09:17
Hindistan’ı Keşmir Vadisi'yle birleştiren otoyolda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Heyelan sonucu kopan dev kaya parçası Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nu trafiğe kapattı.
Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Heyelan olayını, bölgede aralıksız yağan yağmur ve karın tetiklediği açıklandı.
3 BİNDEN FAZLA ARAÇ MAHSUR KALDI
Kilit öneme sahip olan otoyolda heyelan nedeniyle 3 binden fazla aracın mahsur kaldığı, tedarik zincirindeki gecikmenin karaborsaya neden olabileceği ifade edildi.
Hindistan’da otoyolda heyelan: Binlerce araç mahsur kaldı ViDEO
SARI ALARM UYARISI
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok eyalette sarı alarm verdi.