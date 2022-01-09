Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Binlerce araç, trafiğin kapanmasıyla otoyolda mahsur kaldı.

Hindistan’ı Keşmir Vadisi'yle birleştiren otoyolda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu kopan dev kaya parçası Cemmu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nu trafiğe kapattı.

Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Heyelan olayını, bölgede aralıksız yağan yağmur ve karın tetiklediği açıklandı.

3 BİNDEN FAZLA ARAÇ MAHSUR KALDI

Kilit öneme sahip olan otoyolda heyelan nedeniyle 3 binden fazla aracın mahsur kaldığı, tedarik zincirindeki gecikmenin karaborsaya neden olabileceği ifade edildi.

Hindistan’da otoyolda heyelan: Binlerce araç mahsur kaldı ViDEO

SARI ALARM UYARISI

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok eyalette sarı alarm verdi.