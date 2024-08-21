Hindistan'da oyuncak sandığı yılanı ısırarak öldürdü Bihar eyaletinde bahçede oynayan 1 yaşındaki bebek, yanına yaklaşan yılanı oyuncak sanarak ısırdı. Yaşanan olayda yılan ölürken, küçük çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

AA

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, sıra dışı bir olay meydana geldi.

Rajauli bölgesinde yaşayan bir aile, 1 yaşındaki çocuklarını oynaması için bahçeye bıraktı.

OYUNCAK SANDIĞI YILANI ISIRDI

Küçük çocuk, dışarıda oynadığı sırada yanına gelen yılanı oyuncak sanarak eline aldı ve ısırmaya başladı.

Küçük çocuğun ailesi durumu fark edince hemen hastaneye koştu.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.

YILANIN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Gazetecilerin sorularına yanıt veren aile, yılanın aldığı ısırıklar sonucu öldüğünü söyledi.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde temmuzda zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi, bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)