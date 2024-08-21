Hindistan'da oyuncak sandığı yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, sıra dışı bir olay meydana geldi.
Rajauli bölgesinde yaşayan bir aile, 1 yaşındaki çocuklarını oynaması için bahçeye bıraktı.
OYUNCAK SANDIĞI YILANI ISIRDI
Küçük çocuk, dışarıda oynadığı sırada yanına gelen yılanı oyuncak sanarak eline aldı ve ısırmaya başladı.
Küçük çocuğun ailesi durumu fark edince hemen hastaneye koştu.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU İYİ
Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.
YILANIN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER
Gazetecilerin sorularına yanıt veren aile, yılanın aldığı ısırıklar sonucu öldüğünü söyledi.
Hindistan'ın Bihar eyaletinde temmuzda zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi, bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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