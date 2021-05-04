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    Hindistan'da partisi seçimi kazanınca dilini kesti

    Hindistan’da 29 yaşındaki kadın, desteklediği partinin eyalet seçimlerini kazanmasının ardından verdiği sözü tuttu.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 16:01
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    Hindistan'da partisi seçimi kazanınca dilini kesti

    Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Vanitha adlı kadın, ülkedeki eyalet seçiminde desteklediği parti Dravida Munnetra Kazhagam'ın (DMK) seçimleri kazanması durumunda dilini keseceği sözünü verdi.

    Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisinin koalisyon ortaklarıyla zafer kazandığını öğrenen Vanitha, sonuçların belli olmasının ardından Muthalamman tapınağına giderek dilini kesti.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Vanitha'nın, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle tapınağını kapısının önünde dilini kestiğini ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

    Hindistan dilini kesti

    Hindistan dilini kesti

    Hindistan da partisi seçimi kazanınca dilini kesti #3

    Hindistan da partisi seçimi kazanınca dilini kesti #4

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