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- Hindistan'da partisi seçimi kazanınca dilini kesti
Hindistan'da partisi seçimi kazanınca dilini kesti
Hindistan’da 29 yaşındaki kadın, desteklediği partinin eyalet seçimlerini kazanmasının ardından verdiği sözü tuttu.
- DHA
- 04.05.2021 - 15:53
- Güncelleme : 04.05.2021 - 16:01
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Vanitha adlı kadın, ülkedeki eyalet seçiminde desteklediği parti Dravida Munnetra Kazhagam'ın (DMK) seçimleri kazanması durumunda dilini keseceği sözünü verdi.
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisinin koalisyon ortaklarıyla zafer kazandığını öğrenen Vanitha, sonuçların belli olmasının ardından Muthalamman tapınağına giderek dilini kesti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Vanitha'nın, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle tapınağını kapısının önünde dilini kestiğini ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.