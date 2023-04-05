Hindistan'da patlayan düğün hediyesi, damat ve kardeşini öldürdü Prize takıldıktan sonra infilak eden hediye sonucu iki can kaybı yaşandı. Olayın ardında gelinin eski sevgilisinin olduğu konuşuluyor.

AA

Güney Asya ülkesi Hindistan, patlayan düğün hediyesini konuşuyor.

Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde yaşanan olayda, yeni evli çiftin evine gönderilen sinema sistemi infilak etti.

Sinema sistemi patlayınca damat ve kardeşi öldü

BBC'nin haberine göre, patlamada damat ve erkek kardeşi ölürken, 18 aylık bir bebek de dahil 4 kişi yaralandı.

Hediyenin, prize takılır takılmaz infilak eden patlayıcılarla donatıldığını söyleyen polis, şiddetli patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü belirtti.

Gelinin eski sevgilisi gönderdi iddiası

Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini düşünüyor.

İkinci eş olarak istiyordu

33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilinin geçmişte 29 yaşındaki gelinle ilişkisi olduğu, kendisinin ikinci eşi olması için ısrar ettiği iddia ediliyor.

Gözaltına alındı

Kadının ailesinin, bu evliliğe onay vermediği ifade edildi. Şüpheli eski sevgili Markam, soruşturma kapsamında Madya Pradeş eyaletinde gözaltına alındı.