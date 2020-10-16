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    Hindistan'da polis, dur ihtarına uymayan aracın kaputuna çıktı

    Yeni Delhi’de dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 05:12
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 05:12
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    Hindistan'da polis, dur ihtarına uymayan aracın kaputuna çıktı

    Hindistan’da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Başkent Yeni Delhi’de 12 Ekim tarihinde uygulama noktasında durdurulmak istenen bir sürücü polisin dur ihtiranı uymayarak kaçmak istedi.

    ARACIN KAPUTUNDA 400 METRE GİTTİ

    Trafik polisi Mahipal Singh Yadav, dur ihtarına uymayan aracın kaputuna çıkarak kaçmasına engel olmak istedi.

    Sürücü, Yadav’ın kaputa çıkmasına rağmen yoluna devam ederek, polis memurunu yaklaşık 400 metre sonra aracın üzerinden attı.

    Hindistan'da polis, dur ihtarına uymayan aracın kaputuna çıktı VİDEO


    TUTUKLANDI

    Yadav’ı aracın üzerinden attıktan sonra yoluna devam eden sürücü, adresinin tespit edilmesinin ardından tutuklandı.

    Sürücüye, birçok suçtan dava açıldı. Olay anına ait görüntüler ise bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Hindistan da polis, dur ihtarına uymayan aracın kaputuna çıktı #1

    Hindistan da polis, dur ihtarına uymayan aracın kaputuna çıktı #2

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