Hindistan'da polis, seyir halindeki trende 4 kişiyi öldürdü Demir Yolu Koruma Gücü’nde görevli bir polis, Jaipur-Mumbai seferini yapan trende ateş açtı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

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AA

Olayların ülkesi Hindistan’da, bu kez saldırının aktörü bir polis oldu…

BBC'nin haberine göre, Jaipur-Mumbai seferini yapan trende görevli polis memuru Chetan Kumar, önce çalışma arkadaşına, ardından üç yolcuya ateş açtı.

4 kişi öldü

Tabancayla vurulan 4 kişi de yaşamını yitirdi.

Kumar,​​​​​​​ saldırının ardından trenin acil durum sistemini çalıştırıp kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.

Tartışma bile yoktu

Hindistan Batı Demir Yolları’ndan üst düzey yetkili, Kumar ile yolcular arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığını bildirerek “Kumar iyi görünmüyordu.” ifadesini kullandı.

Saldırının sebebi bilinmiyor

Polis, saldırının sebebini araştırmaya devam ediyor.

RPF çalışanları, tren yolcularının canlarını ve mallarını korumakla görevli.