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- Hindistan’da raylara atlayan genç, son anda kurtarıldı
Hindistan’da raylara atlayan genç, son anda kurtarıldı
Hint polisi, ölümle burun buruna gelen gence son anda müdahalede bulundu. Güvenlik kamerası, o anları saniye saniye kaydetti.
- İHA
- 24.03.2022 - 11:58
- Güncelleme : 24.03.2022 - 13:51
Hindistan'da yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.
Maharaştra eyaletinin Thane kentindeki tren istasyonunda, 18 yaşındaki genç, bir süre etrafa baktıktan sonra raylara atladı.
RAYLARA ATLADI
Trenin gelmesine saniyeler kala raylara atlayan genci fark eden polis, kenara ittiği genci ölümden kurtardı.
POLİS SON ANDA KURTARDI
Hint gencinin hareketi, istasyondaki güvenlik kamerasına yansıdı. Tren bekleyen yolcular büyük panik yaşadı.
Gencin ve polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hindistan’da raylara atlayan genç, son anda kurtarıldı VİDEO