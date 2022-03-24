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    Hindistan’da raylara atlayan genç, son anda kurtarıldı

    Hint polisi, ölümle burun buruna gelen gence son anda müdahalede bulundu. Güvenlik kamerası, o anları saniye saniye kaydetti.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 13:51
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    Hindistan’da raylara atlayan genç, son anda kurtarıldı

    Hindistan'da yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.

    Maharaştra eyaletinin Thane kentindeki tren istasyonunda, 18 yaşındaki genç, bir süre etrafa baktıktan sonra raylara atladı.

    RAYLARA ATLADI

    Trenin gelmesine saniyeler kala raylara atlayan genci fark eden polis, kenara ittiği genci ölümden kurtardı.

    POLİS SON ANDA KURTARDI

    Hint gencinin hareketi, istasyondaki güvenlik kamerasına yansıdı. Tren bekleyen yolcular büyük panik yaşadı.

    Gencin ve polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Hindistan’da raylara atlayan genç, son anda kurtarıldı VİDEO


    Hindistan’da raylara atlayan genç, son anda kurtarıldı #1


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