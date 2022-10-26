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- Hindistan'da Rishi Sunak'ın kumdan heykeli yapıldı
Hindistan'da Rishi Sunak'ın kumdan heykeli yapıldı
- 26.10.2022 - 11:14
İngiltere'de eski Başbakan Liz Truss'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifası sonrası Rishi Sunak, partinin yeni lideri oldu.
Sunak, Kral Charles tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.
Hindistan'da Rishi Sunak sevinci
İngiltere'nin ilk Hint kökenli Başbakanı Sunak'ın seçilmesi, Hindistan'da sevinçle karşılandı.
Söz konusu ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçen Sunak’ın kumdan heykeli yapıldı.
Kumdan heykelini yaptılar
Hindistan’ın Puri plajında yapılan heykel, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Çalışma kapsamında Sunak'ın resmine ve "Tebrikler Rishi Sunak" ifadesine yer verildi.
Truss'a kaybettiği liderlik yarışı
AA'nın haberine göre, Sunak, Truss'tan önce Muhafazakar Parti'nin liderliğini yapan Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da istifasının ardından partide başlayan liderlik yarışında da adaylığını koymuş, fakat oylama sonucu Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.