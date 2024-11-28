Hindistan'da sahte bomba ihbarlarında ciddi artış

İHA
Hindistan'ın başı sahte bomba ihbarları ile dertte.
Hindustan Times'ta yer alan habere göre, Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Murlidhar Mohol, 2023 yılında 122 asılsız bomba ihbarı aldıklarını, bu sayının 2024'te 994'e yükseldiğini bildirdi.
UÇUŞLAR OLUMSUZ ETKİLENİYOR
Resmi verilere göre, bu yılki ihbarların 680'i ekim ayında yapıldı.
Asılsız bomba ihbarlarının uçuşları olumsuz etkilediğini belirten Mohol, bu sorunun önüne geçmek için acil durum planı hazırladıklarını kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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