Hindistan'da sahte doktor, hastasını video izleyerek ameliyat etti

Hindistan'ın Bihar eyaletinde sahte doktor skandalı can aldı...
Bihar eyaletinde istifra ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 15 yaşındaki çocuk, safra kesesi ameliyatına alındı.
Operasyonun ardından kısa süre sonra gencin ailesine ölüm haberi verildi.
"YOUTUBE VİDEOSU YARDIMIYLA AMELİYAT ETTİ"
Çocuklarını kaybeden aile, hastanede yaşanan arbedenin ardından hayret verici açıklamalarda bulundu.
Safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.
Ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu.
SAHTE DOKTOR SKANDALI
Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti.
HASTASI ÖLÜNCE KAÇTI
Ailesi, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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