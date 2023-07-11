Hindistan’da sahte doktor vakası: İnternetten tanıştığı 15 kadınla evlendi Kendini farklı bir kimlikle tanıtan Hint vatandaşı, evlendiği kadınlardan para istedi. Mağdurları şüphelendiren ise İngilizce ayrıntısı oldu.

AA & Ensonhaber

Hindistan'da yanlış bilgiler kullanan kişinin imza attığı skandal olaylar, Güney Asya ülkesinin gündemine oturdu.

35 yaşındaki Mahesh KB Nayak, 2014'ten beri evlilik sitelerinden 15 kadınla dünyaevine girdi.

Dul kadınları hedef aldı

Bu kadınlarla evlenen şüpheli Nayak, dördünden çocuk sahibi oldu. Kadınları evliliğe ikna etmek için kendisini doktor ya da mühendis olarak tanıtan Nayak, dul kadınları hedef aldı.

Kendini çoğunlukla doktor olarak tanıttı, para istedi

Nayak'ın ayrıca, ilkokul mezunu bile olmadığı halde çoğunlukla kendisini doktor olarak tanıtarak tanıştığı kadınları etkilemeye çalıştığı ve klinik açmak için kadınlardan para istediği kaydedildi.

Polis raporlarına göre, bu yıl evlendiği 45 yaşındaki yazılım mühendisi bir kadının şikayetiyle Tumakuru kentinde gözaltına alınan Nayak'ın, babası tarafından da "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla şikayet edildiği belirtildi.

İngilizce bilmemesi şüphelendirdi

Hindistan basınında yer alan haberlerde, söz konusu Hint vatandaşının İngilizce yeterliliğinin olmaması, tanıştığı birçok kadın arasında şüphe uyandırdı.

Mücevherleri ve paraları çalıp kaçtı

Mağdurlardan biri, reddettiği Nayak'ın, mücevherlerini ve parasını çalıp kaçtığını söyledi.

Nayak'ın eşlerinin çoğunun mali açıdan bağımsız profesyonel çalışanlar olduğuna, "utanç ve sosyal damgalanma korkusu" nedeniyle şikayette bulunmaktan kaçındıklarına dikkat çekildi.

Nayak hakkında babası tarafından cinayete teşebbüs suçlamasında bulunulduğu da ortaya çıktı.