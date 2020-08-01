Hindistan'da sahte içkiden 38 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Pencap eyaletinde, sahte içki nedeniyle en az 38 kişinin öldüğü bildirildi.

Press Trust of India'daki habere göre, yetkililer, son 3 günde Pencap eyaletine bağlı Amritsar, Gurdaspur ve Tarn Taran bölgelerinde sahte içki tüketen en az 38 kişinin öldüğünü belirtti.

Eyalet Başbakanı Amarinder Singh, Twitter’dan yaptığı açıklamada, olayın soruşturulmasına dair emir verdiğini kaydetti.

40'TAN FAZLA KAÇAK ÜRETİM MERKEZİNE BASKIN

Eyalet genelinde kaçak alkol üretim merkezlerinin tespit edilip kapatılması için çalışma başlatıldı.

Emniyet mensuplarının düzenlediği 40’ın üzerinde baskında, aralarında bir kadınında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, yaşanan olay sebebiyle eyaletteki muhalefet partileri, eyalet Başbakanı Singh'in istifasını istedi.

SAHTE İÇKİ, 200'DEN FAZLA CANA MAL OLDU

Geçen sene sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.