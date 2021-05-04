Hindistan’da seçim sonrası çatışma: 12 ölü

Batı Bengal eyaletinde, eyalet meclisi seçimlerinden sonra taraflar arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeni ile zor günlerden geçen Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, eyalet meclisi seçimleri gerçekleştirildi.

Seçim sonrası, meydanlar çatışma alanına döndü.

Sonuçların açıklandığı 2 Mayıs tarihinden bu yana seçimleri üçüncü kez kazanan Trinamool Kongre Partisi (TMC) destekçileri ile Bharatiya Janata Partisi (Hindistan Halk Partisi-BJP) taraftarları birbirine girdi.

EVLER VE DÜKKANLAR ZARAR GÖRDÜ

Çıkan çatışmalarda dükkanlar ve evler zarar görürken, yerel yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Seçimde 213 sandalye kazanan TMC'nin lideri ve Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, BJP üyelerinin TMC destekçilerine saldırdığını belirtti. BJP, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Ayrıca TMC, 3 destekçisinin BJP yanlıları tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Ülkenin iktidar partisi olan BJP, TMC'yi 9 destekçisini öldürmekle suçladı.

PROTESTO DÜZENLENECEK

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi olan BJP, 5 Mayıs'ta şiddete karşı ülke çapında protesto düzenleneceğini duyurdu.