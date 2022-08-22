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    Hindistan'da sel ve heyelan: 50 ölü

    Ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde ve ülkenin doğu kesimlerinde 19 Ağustos Cuma gününden bu yana etkili olan yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’yi geçti.
    • 22.08.2022 - 03:04
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    Hindistan'da sel ve heyelan: 50 ölü

    Hindustan Times’ın haberine göre, Himaçal Pradeş eyaletinin Mandi, Kangra, Chamba ve Gohar semtleri felaketten en çok etkilenen yerler arasında. Bu bölgelerde 700’den fazla yol trafiğe kapatıldı.

    Eyalette gelecek 5 gün boyunca orta ve şiddetli yağış uyarısı yapılırken, 24 Ağustos’a kadar alarm seviyesinin sarıda kalacağı bildirildi.

    Hindistan da sel ve heyelan: 50 ölü #1

    Binlerce kişi evlerinden oldu

    AA'nın haberine göre; Mandi semtindeki sel ve heyelanlarda 13, Gohar’daki heyelanda 8 kişinin ölmesiyle Himaçal Pradeş eyaletinin farklı bölgelerinde şiddetli yağışlara bağlı olaylarda son 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

    Uttarakhand eyaletinde 4, Odisha eyaletinde en az 6, Jharkhand eyaletinde ise 5 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

    Yağışlar nedeniyle binlerce kişi evinden oldu.

    Hindistan da sel ve heyelan: 50 ölü #2


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