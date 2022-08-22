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Hindistan'da sel ve heyelan: 50 ölü

Hindistan'da sel ve heyelan: 50 ölü

Ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde ve ülkenin doğu kesimlerinde 19 Ağustos Cuma gününden bu yana etkili olan yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’yi geçti.