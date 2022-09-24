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    Hindistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısı artıyor

    Hindistan’da son 24 saatte 36 kişinin şiddetli yağışlar veya yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
    • 24.09.2022 - 11:23
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    Hindistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısı artıyor

    Hindistan’ı şiddetli yağış vurdu…

    Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde aralıksız süren yağışlar nedeniyle evlerinin çökmesi sonucu yaklaşık 24 kişinin öldüğünü açıkladı.

    AA'nın haberine göre yine eyalet genelinde son 24 saatte yıldırım isabet eden 12 kişi hayatını kaybetti.

    5 günde 39 kişi yıldırım düşmesiyle öldü

    Eyalette son beş gün içinde 39 kişinin yıldırım düşmesi sonucu öldüğü bildirilirken, eyalet hükümeti insanların fırtına sırasında kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda yeni yönergeler yayımladı.

    Ülke genelinde haziran-eylül aylarında muson mevsiminde yıldırım çarpmaları oldukça yaygın.

    Hindistan'da 2016'da yıldırım düşmesi sonucu 1.489 kişinin öldüğü kaydedilirken, bu sayı 2021'de 2 bin 869'a yükseldi.

    Hindistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısı artıyor #1

    Hindistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısı artıyor #2

    Hindistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısı artıyor #3


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