Euro
18.6755
0.78%
Dolar
16.5684
0.34%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
799.298
2.38%
BTXN Coin
38.55
-6.20%
2ºC
İstanbul
Açık 2 C

    Hindistan'da Sihizme saygısızlık eden 2 kişi öldürüldü

    Pencap eyaletinde yer alan Amritsar ve Kapurthala şehirlerinde Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle 2 kişinin dövülerek öldürüldüğü bildirildi.
    • AA
    • 19.12.2021 - 22:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da Sihizme saygısızlık eden 2 kişi öldürüldü

    Hindistan'ın Pencap eyaletinde, ülke basının haberine göre Amritsar kentinde bulunan Sihlerin "Altın Tapınak" isimli mabedinde dün bir kişinin tapınakta Sihizmin kutsal kitabı Guru Granth Sahib'in yanında duran kılıcı almaya çalıştığı belirtildi.

    DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

    İçeride bulunanların tutarak dışarı çıkardığı bu kişinin çıkan kavgada öldüğünü ifade edildi.

    Hindistan da Sihizme saygısızlık eden 2 kişi öldürüldü #1

    BAŞKA BİR ŞEHİRDE TEKRAR BENZER BİR OLAY YAŞANDI

    Kapurthala şehrinde bugün yaşanan diğer olayda da bir kişi, tapınaktaki Sih bayrağını almaya çalıştıktan sonra Sihler tarafından dövülerek öldürüldü.

    Haberlerde, polisin ilk başta bu kişiyi gözaltına aldığı ancak halkın daha sonra polisle çatıştığı ve adamı öldürdüğü belirtildi.

    Hindistan da Sihizme saygısızlık eden 2 kişi öldürüldü #2

    OLAYLARLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Pencap eyaleti polis biriminden yapılan açıklamada, Amritsar ve Kapurthala'daki "talihsiz olaylardan" sonra "Pencap'taki yasa ve düzeni bozan herkese karşı sert adımlar atılacağı" ifade edildi.

    Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

    Hindistan da Sihizme saygısızlık eden 2 kişi öldürüldü #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir