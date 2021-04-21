Hindistan'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı

Bakkala giderken köpekler tarafından yerlerde sürüklenip, yaralanan kız çocuğunun o anları kameraya yansıdı.

Hindistan'da bakkala gitmek için evinden çıkan 7 yaşındaki Reshma, başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı.

Çaresiz kız, 10'dan fazla köpek tarafından ısırılarak yerlerde sürüklendi.

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER YETİŞTİ

Küçük kızı, köpeklerin arasından yardım çığlıkları üzerine bölgeye toplanan vatandaşlar kurtardı. Bacaklarından yaralanan Reshma'nın, Malkhan Singh Bölge Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra evine döndüğü öğrenildi.

Yerel politikacı Shahid Malik, şehir yetkililerinden birçok kez çocuklara yönelik olanlar da dahil olmak üzere diğer saldırılardan sorumlu olduğunu iddia ettiği köpeklerin yakalanmasını talep ettiğini söyledi.

Öte yandan Hindistan, dünyadaki en fazla sayıda başıboş köpeğe ve en fazla kuduz vakasına sahip ülke konumunda bulunuyor.

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