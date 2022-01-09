Hindistan'da son 24 saatin bilançosu: 159 bin 632 vaka

Omicron'un baskın varyant haline geldiği ülkede vakalardaki çarpıcı artış dikkat çekti.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da vakalardaki artış sürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 327 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana kaydedilen can kaybı sayısı 483 bin 790 oldu.

159 BİN 632 VAKA

Son 24 saatte tespit edilen 159 bin 632 vakayla toplam vaka sayısı 35 milyon 528 bin 4'e çıktı. Ülkedeki Omicron varyantı vakalar ise 3 bin 623 olarak kayıtlara geçti.

OMICRON BASKIN VARYANTA DÖNÜŞTÜ

Sağlık yetkilileri Omicron'un Hindistan'da baskın varyant haline geldiğini belirterek, salgında 3'üncü dalga uyarısı yaptı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN EYALET

Vaka sayılarının son günlerde artışta olduğu ülkede, Maharaştra 41 bin 434 vaka ile en çok vakanın görüldüğü eyalet olurken, başkent Yeni Delhi'de 20 bin 181 vaka ile mayıs ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Bazı şehirlerde gece sokağa çıkma yasağı dahil kısıtlamalar artırıldı. Ülke genelinde 1 milyar 515 milyon 760 binden fazla doz aşı uygulandı.