Hindistan'da spor merkezi, koronavirüs bakım ünitesine dönüştürüldü

Ülkede Omicron vakalarının ardından artan ihtiyaçlara yanıt verilebilmesi için spor merkezinde dönüşüm yapıldı.

Hindistan'da Omicron varyantı nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

Racastan eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki kişi, yeni varyant nedeniyle hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölen hastanın diyabet ve diğer eşlik eden hastalıklardan muzdarip olduğunu söyledi.

SPOR MERKEZİNDE KORONA BAKIM ÜNİTESİ KURULDU

Şimdiye kadar 2 bin 630 Omicron vakasının bildirildiği ülkenin başkent Yeni Delhi'de yer alan Common Wealth Games Spor Merkezi'nde koronavirüs bakım ünitesi kuruldu.

Koronavirüs sürecinde hastalığa yakalananlar, burada tedavi görüyor.

SON 24 SAATİN BİLANÇOSU

Öte yandan, Hindistan'da son 24 saatte 90 binden fazla vaka ve 325 ölüm kaydedildi.

Ülke, vaka sayısı bakımından ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.