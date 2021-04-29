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    Hindistan'da spor salonu, koronavirüslü hastalar için hazırlandı

    Hindistan'da spor salonu, koronavirüslü hastalar için hazırlandı

    Güney Asya ülkesinde günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişine devam ediyor. Salgınla mücadelede Hindistan'daki spor salonu, hastaneye dönüştürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 17:05
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    Hindistan, koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günlerden geçiyor.

    Virüs kaynaklı rekor sayıların kaydedildiği ülkede son 24 saat içinde yeni zirve görüldü. Bir spor salonu, salgından etkilenen hastalara ayrıldı.

    375 BİN YENİ VAKA

    Son verilere göre, Hindistan'da 375 bin pozitif vaka daha kayda geçti. Güney Asya ülkesi, toplam 18.3 milyonu aşan vaka sayısıyla, 32.9 milyon vakanın görüldüğü ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

    Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 645 kişi daha salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bin 832'ye yükseldi. Uzmanlar, vaka ve ölü sayısının daha fazla olduğunu söylüyor.

    AŞILAMA SORUNU

    Çarşamba gününden itibaren, 18 yaş ve üstü tüm Hindistanlıların aşı için hükümet tarafından geliştirilen uygulamaya kaydolmalarına izin verildi.

    Ancak sosyal medya, uygulamanın yüksek kullanım nedeniyle çöktüğü yönündeki şikayetlerle doldu.

    Hindistan'da spor salonu, koronavirüslü hastalar için hazırlandı ViDEO

    Hindistan da spor salonu, koronavirüslü hastalar için hazırlandı #1

    SPOR SALONU HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

    Rekor vakalar karşısında Hindistan'ın sağlık sistemi çökmüş durumda. Hastaneler, dolu yatak kapasitesi ve oksijen eksikliği nedeniyle hastalara yanıt vermekten zorlanıyor.

    Yetkililer, çareyi kapalı spor salonunu koronavirüslü hastaların tedavisinde kullanmakta buldu.

    Bir spor salonuna hastalar için yataklar yerleştirildi. Associated Press ve Reuters, hastayene dönüştürülen spor salonundan görüntüler paylaştı.

    Hindistan da spor salonu, koronavirüslü hastalar için hazırlandı #2

    YETERLİ STOK YOK

    Yaklaşık 1.4 milyar nüfuslu ülkede kitlesel aşılama çalışmaları ocak ayında başladı ancak yavaş ilerliyor.

    İnsanların yaklaşık yüzde 10'u ilk dozu olurken, yalnızca yüzde 1,5'luk kesim gerekli her iki dozu yaptırabildi.

    Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, pandemiden kötü etkilenen Maharaştra eyaleti için 18-44 yaş arası nüfusa aşı sözü verirken, diğer taraftan eyalette yeterli aşı stoğu olmadığını bildirdi.

    Hindistan da spor salonu, koronavirüslü hastalar için hazırlandı #3

    Hindistan'da koronadan ölenleri sokaklarda yakıyorlar VİDEO

    HİNDİSTAN'A YARDIMLAR GÖNDERİLİYOR

    ABD, çarşamba günü koronavirüs tıbbi yardımının ilkini Hindistan'a gönderdi.

    İngiltere bu hafta başında bir sevkiyat gönderirken Fransa, Almanya, İrlanda ve Avustralya gibi diğerleri de yardım sözü verdi.

    Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Hindistan'a koronavirüsle mücadele kapsamında yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

    Hindistan da spor salonu, koronavirüslü hastalar için hazırlandı #4

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