10 metrelik su kuyusuna düşen yavru fil, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Son zamanlarda koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan ve oldukça acı görüntülere sahne olan Hindistan'da, yavru bir fili kurtarmak için operasyon yapıldı.

Vaka sayılarının artmasından dolayı haber olan ülkede, fili kurtarmak için yine kalabalığın oluştuğu görüldü.

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Hindistan'ın Jharkhand kentinde meydana gelen olayda kuyuya düşen yavru fil, bölgeye gelen ekip tarafından vinçle çıkarıldı.

Yaklaşık 10 metrelik kuyuda yapılan operasyon çevredekiler tarafından kaydedildi. Fil, kuyuya kazılan koridor sayesinde kurtarıldı.

Hindistan'da, su kuyusuna düşen filin kurtarılma anları kamerada VİDEO