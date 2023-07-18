Hindistan’da sürücünün kurtuluşu kamerada Bir dağ yolunda yürütülen onarım çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasından sürücü son anda kurtuldu.

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İHA

Hindistan'ı Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, toprak kaymasına neden oldu.

Durum hemen ekiplere bildirildi.

Bölgeye giden ekipler, dağ yolunda çalışma başlattı.

Kaya parçası kepçenin üzerine düştü

Ancak çalışma sırasında yeniden toprak kaydı.

İşçiler bu kez facianın eşiğinden döndü.

Çalışması sırasında kopan bir kaya parçası, kepçenin üzerine düştü.

Operatör zor kaçtı

O sırada kepçe içinde bulunan operatör, kendini güçlükle dışarı attı.

Kaya parçasının üzerine düşmesinden son anda kurtaran kepçe operatörü, hastaneye kaldırıldı.

Yağış sürecek

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan muson yağışlarının birkaç gün daha süreceğini duyurdu.

Yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.