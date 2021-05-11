Hindistan'da tablo ağır: Ölenlerin cansız bedeni Ganj Nehri'ne atıldı

Koronavirüsle en ağır şekilde mücadele eden Hindistan'da durum her geçen gün kötüye gidiyor. Ölenlerin cansız bedeni Ganj Nehri'ne atıldı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı rekor bir seviyeye ulaştı.

Aşılamanın yetersiz kaldığı Hindistan'da çok ağır bir tablo ortaya çıktı.

Durumu ilk başta kontrol altına alan ama daha sonra her şeyi bir anda serbest bırakan ülkededen acı görüntüler geliyor. Bu görüntülere bir yenisi daha eklendi.

GANJ NEHRİ'NDE CANSIZ BEDENLER BULUNDU

Hindistan'da 40 ila 45 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri'nde bulundu. Cesetlerin mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edildi.

Chausa köyü yetkililerinden Ashok Kumar yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 40-45 ceset yüzerken görüldü" dedi.

Hindistan'da koronadan ölenlerin cansız bedeni Ganj Nehri'nde bulundu ViDEO







"DURUMU KÖTÜ OLANLAR CESETLERİ NEHRE ATIYOR"

Avukat Ashwini Varma ise "Bir cesedi yakmak neredeyse 30-40 bin Hindistan rupisi tutuyor. Bu nedenle durumu kötü olan kişiler cesetleri Ganj Nehri'ne atmayı tercih ediyor. Sokak köpekleri, Kovid-19 kurbanlarına ait olabilecek cesetleri yiyor. Aynı zamanda bu da virüsü yayacak" dedi.

Bu açıklama ülkedeki tabloyu gözler önüne sererken, başka bir yetkili, “Şişmiş durumdalar ve en az 5 ila 7 gündür suyun içindeler. Nereli ve hangi kasabalı olduklarını soruşturmamız gerekiyor" dedi.