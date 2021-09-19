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- Hindistan'da takma diş kılığında altın taşıyan yolcu yakalandı
Hindistan'da takma diş kılığında altın taşıyan yolcu yakalandı
Dubai'den ağzında taşıdığı altınlarla Hindistan'a girme planı yapan yolcu, yakayı ele verdi. 48 bin lira değerindeki altınlar, gümrük ekiplerine takıldı.
- Haber Merkezi
- 19.09.2021 - 13:13
- Güncelleme : 19.09.2021 - 13:14
Hindistan'ın Delhi şehrindeki havalimanında yaşananlar, akıllara durgunluk verdi.
Dubai'den havalanan ve Delhi'ye inen uçaktaki bir yolcu, gümrük ekiplerinin dikkatini çekti.
AĞZINDA ALTINLARLA ÜLKEYE GİRİŞ YAPMAYA ÇALIŞTI
Yapılan kontrollerde, yolculunun ülkeye kaçak yollarla altın sokmaya çalıştığı belirlendi.
Gümrük memurları, yolcunun ağzında, kalıp şekline getirilen yaklaşık 48 bin TL değerinde altın takma diş buldu.
GÜLÜMSERKEN ORTAYA ÇIKTI
Yakalanan şahsın, gülümsediği ve bu sayede dişlerinin altınla kaplandığının ortaya çıktığı kaydedildi.
Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan olayda, söz konusu kişi gözaltına alındı.