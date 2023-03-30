İHA
Hindistan’da yine dehşete düşüren bir kaza meydana geldi...
Ülkenin Madya Pradesh eyaletine bağlı Indore kentindeki Shree Beleshwar Mahadev Jhulelal tapınağının zemini çöktü.
“Ram Navami” adlı Hindu festivali kapsamında mağara tapınağında bulunanlar, çökmeyle birlikte kuyuya düştü.
Duvarlara tutunup beklediler
Durum hemen ekiplere bildirilirken, bazı kişilerin kuyuya düşmemek için duvarlara tutunarak kurtarılmayı beklediği görüldü.
Çok geçmeden tapınağa polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
13 ölü var
Ekipler, halatlarla kurtarma çalışmalarına başladı.
Feci olaya ilişkin açıklama yapan Madhya Pradesh İçişleri Bakanı Narottam Mishra, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de kurtarıldığını duyurdu.