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    Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: 12 işçi toprak altında kaldı

    Hindistan’ın Mizoram eyaletinde bir taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 12 işçinin toprak altında kaldığı bildirildi.
    • 15.11.2022 - 00:34
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    Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: 12 işçi toprak altında kaldı

    Hindistan’ın Mizoram eyaletinde yer alan Hnahthial bölgesinde bir taş ocağında toprak kayması meydana geldi.

    En az 12 işçi toprak altında

    İş makinaları ve en az 12 işçi toprak altında kaldı. Felaketin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, şu ana kadar kimseye ulaşılamadığı aktarıldı.

    Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: 12 işçi toprak altında kaldı #1

    Tonlarca toprak ve kaya parçası üzerlerine düştü

    İHA'nın haberine göre, toprak kaymasının yaşandığı an başka bir işçi tarafından anbean kaydedilirken, işçilerin çalıştığı bölgenin saniyeler içinde tonlarca toprak ve kaya parçasının altında kaldığı görüldü.

    Taş ocağının ABCI Infrastructure adlı şirkete ait olduğu ve 2,5 yıldır faaliyette olduğu belirtildi.

    Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: 12 işçi toprak altında kaldı - Video

    Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: 12 işçi toprak altında kaldı #2

    Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: 12 işçi toprak altında kaldı #3


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