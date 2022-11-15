Hindistan’ın Mizoram eyaletinde bir taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 12 işçinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Hindistan’ın Mizoram eyaletinde yer alan Hnahthial bölgesinde bir taş ocağında toprak kayması meydana geldi.

En az 12 işçi toprak altında

İş makinaları ve en az 12 işçi toprak altında kaldı. Felaketin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, şu ana kadar kimseye ulaşılamadığı aktarıldı.





Tonlarca toprak ve kaya parçası üzerlerine düştü

İHA'nın haberine göre, toprak kaymasının yaşandığı an başka bir işçi tarafından anbean kaydedilirken, işçilerin çalıştığı bölgenin saniyeler içinde tonlarca toprak ve kaya parçasının altında kaldığı görüldü.

Taş ocağının ABCI Infrastructure adlı şirkete ait olduğu ve 2,5 yıldır faaliyette olduğu belirtildi.

Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: 12 işçi toprak altında kaldı - Video





