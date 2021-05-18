Hindistan’da Tauktae fırtınası: 21 ölü, 96 kayıp

Donanmanın 3 savaş gemisi gönderdiği bölgede, fırtına nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği, 96 kişinin de kayıp olduğu öğrenildi.

Koronavirüsten dolayı binlerce kişinin öldüğü Hindistan'ı bu kez de Tauktae fırtınası vurdu...

Gucarat eyaletinde etkili olan fırtına, çok sayıda can aldı.

21 KİŞİ ÖLDÜ, 96 KAYIP

Eyalet geneli ve güneyindeki Mumbai kentinde de etkili olan fırtınada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 96 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

Fırtına nedeniyle 200 bin kişinin ise sığınaklara tahliye edildiği açıklandı.

Hindistan’ı Tauktae fırtınası vurdu VİDEO

3 SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Hindistan Donanması, kıyı kesimlerde mahsur kalan insanları kurtarmak için 3 savaş gemisini bölgeye sevk etti.

Hintli yetkililerden yapılan açıklamada, rüzgarın hızının saatte 100 kilometrenin üzerine çıktığı bildirildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Öte yandan Gucarat eyaletinin yarımada bölgesi olan Saurashtra’da tedbir amaçlı elektriklerin kesildiği ifade edildi.