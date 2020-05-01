Hindistan'da tecrit 2 hafta daha uzatıldı

Hindistan'da tecrit 2 hafta daha uzatıldı

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Ülkede koronavirüs salgının daha az görüldüğü turuncu ve yeşil bölgelerde kısıtlamalar hafifletilecek.

Hindistan, koronavirüs salgınına karşı işi sıkı tutmaya çalışıyor.

Yeni Delhi yönetimi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 25 Mart'tan bu yana uygulanan ve 3 Mayıs'ta sona ermesi planlanan ülke genelindeki "tecrit" uygulamasını 2 hafta daha uzattı

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Mayıs itibarıyla ülke çapındaki tecritin iki hafta daha süreceği belirtildi.

BAZI BÖLGELERDE KISITLAMA HAFİFLETİLECEK

Açıklamada, salgının görece daha az görüldüğü turuncu ve yeşil bölgelerde kısıtlamaların hafifletileceği kaydedildi.

Ülkedeki bölgeler, salgının yoğunluk durumuna göre "kırmızı", "turuncu" ve "yeşil" gibi kategorilere ayrılmıştı.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 35 bin 43'e yükselirken, salgın nedeniyle 1154 kişi yaşamını yitirdi.

TECRİT UYGULAMASI 24 MART'TA İLAN EDİLDİ

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi tarafından 24 Mart'ta ilan edilen ve 25 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanan ülke çapındaki tecrit uygulamasının 3 hafta süreceği belirtilmişti.

Modi, 14 Nisan'da tecritin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.