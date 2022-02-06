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    Hindistan'da telefonuna bakarak yürüyen şahıs, raylara düştü

    Delhi kentinde metro istasyonunda yürüdüğü sırada telefonuyla ilgilenen bir kişi, platformdan rayların üzerine düştü.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 04:34
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    Hindistan'da telefonuna bakarak yürüyen şahıs, raylara düştü

    Hindistan’ın Delhi kentindeki Shahdara Metro İstasyonu'nda bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonuyla ilgilenirken platformdan rayların üzerine düştü.

    Adamın raylara düştüğünü gören güvenlik güçlerinden bir personel ise hemen raylara atladı.

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURTARDI

    Olay sırasında şans eseri durağa gelen herhangi bir tren olmazken, raylara düşen adam güvenlik personeli tarafından kurtarıldı.

    Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Hindistan'da telefonuna bakarak yürüyen şahıs, raylara düştü - VİDEO


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