Tırın ağırlığına dayanamayan köprünün yıkılma anı, kameralara yansıdı...

Hindistan'ın Çin sınırına yakın bir bölgede, üzerinden geçen tırın ağırlığına dayanamayan köprü yıkıldı.

Uttarakhand bölgesinde yer alan köprünün üzerinden inşaat aracı taşıyarak geçmeye çalışan tırın ağırlığı, köprüye fazla geldi.

Olayın görüntüleri daha sonra ortaya çıktı.

KÖPRÜDEN YAYA DA GEÇİYORDU

Olayın yaşandığı esnada köprünün üzerinden bir de yayanın geçtiği gözlemlendi. Yerli kaynakların konuyla ilgili açıklamasında, yayaya bir zarar gelmediği belirtildi.

Hindistan'da tırı taşıyamayan köprü yıkıldı - VİDEO



2 YARALI

Köprünün çökmesinin ardından devrilen tırın şoförü ve yanındaki bir kişi olmak üzere toplamda 2 yaralı olduğu açıklandı.