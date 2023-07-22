Hindistan’da toprak kaymasında can kaybı 26’ya yükseldi Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi.

İHA

Hindistan aşırı yağışların verdiği etkilerle mücadele etmeyi sürdürüyor.

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde bağlı Isrhalwaldi köyünde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor.

Ölü sayısı 26'ya çıktı

Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşarak ölü sayısının 26’ya yükseldiğini açıkladı.

Yüzlerce kişinin hala toprak altında kaldığından endişe duyduklarını belirten yetkililer, arama-kurtarma operasyonlarının şiddetli yağış, görüş mesafesinin azlığı ve engebeli arazi nedeniyle engellendiğini ifade etti.

Güvenli eve yerleştirildiler

Ayrıca heyelandan etkilenen yaklaşık 16-17 evin olduğu ve çok sayıda ailenin yeniden güvenli bölgelere yerleştirildiği belirtildi.