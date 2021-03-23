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Hindistan’da tribün çöktü
Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nın açılış töreni sırasında tribünün çökmesi sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralandığı, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 09:54
- Güncelleme : 23.03.2021 - 10:55
Hindistan’daki 47’nci Ulusal Kabaddi Şampiyonası, dün feci bir kaza ile başladı.
Şampiyona start almıştı ki, geçici yapılan tribünlerden biri çöktü. Yaklaşık 100 kişinin, çökme sırasında yaralandığı belirtildi.
Polis, herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.
AŞIRI KALABALIĞA DAYANAMADI
Öte yandan Ulusal Kabaddi Şampiyonası için yapılan tribünlerin aşırı kalabalık nedeniyle çöktüğü açıklandı.
O feci kaza anbean kameraya da yansıdı.
Hindistan'daki Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nın açılış töreni sırasında tribün çöktü İZLE