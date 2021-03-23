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Hindistan’da tribün çöktü

Hindistan’da tribün çöktü

Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nın açılış töreni sırasında tribünün çökmesi sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralandığı, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.