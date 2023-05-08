Hindistan'da turistik tekne battı Hindistan'ın Kerala eyaletinde, turistik teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 7'si çocuk, 22 kişi hayatını kaybetti. Teknenin güvenlik sertifikası olmadığı belirtildi.

AA

Hindistan, yine toplu bir ölüme sahne oldu…

Ülkenin güneyinde yer alan Kerala'nın Malappuram bölgesinde turistleri taşıyan tekne, yerel saatle 19.00'da battı.

Malappuram'ın itfaiye teşkilatı yetkililerinden Moosa Vadakkethil, teknenin batmasının ardından kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşıldı

Vadakkethil, şimdiye kadar 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaştıklarını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kazadan kurtulanların, teknenin aşırı kalabalık olduğunu anlattığını aktaran Vadakkethil, teknede 30'dan fazla kişinin olduğunu düşündüklerini belirtti.

Vadakkethil, alabora olan tekneden kurtulan çok sayıda kişinin de olduğuna dikkati çekti.

Modi üzgün...

Başbakan Narendra Modi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler dolayısıyla üzüntü duyduğunu belirtti.

Modi, kazada yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti ve tazminat ödeneceğini duyurdu.

Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Teknenin sertifikası yok

Diğer yandan, yerel NDTV'nin haberinde, teknedekilerin net sayısının bilinmediği ancak 40 kişiye bilet kesilmesine rağmen biletsiz yolcuların da bulunduğu ifade edildi.

Haberde, teknenin güvenlik sertifikası olmadığı belirtildi.