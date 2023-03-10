Hindistan'da ufak çocuğa boğanın saldırdığı anlar Hindular tarafından kutsal sayılan boğa, sokakta oyun oynayan çocuğa saldırdı.

Hindistan'da kutsal sayılan inek, boğa gibi hayvanlar sokaklarda başıboş dolaşıyor.

Sığır eti kesiminin yasak olduğu birçok eyalette bu suçu işleyenlere para ve hapis cezası veriliyor.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Aligarh kentinde evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, başıboş dolaşan bir boğanın saldırısına uğradı.

Çocuğun çığlıkları üzerine olay yerine gelen dedesi, çocuğu kurtararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Saldırı sonucu başından ve yüzünden yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Boynuzladıktan sonra üstüne oturdu

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, boğanın, çocuğu boynuz darbesiyle yere düşürmesinin ardından üzerine oturduğu görüldü.

Saldırının ardından olay yerine gelen ekipler, boğayı yakalayarak kontrol altına aldı.