Hindistan'da vahşet: Eşini öldürüp 20 parçaya ayırdı, cesedi köpeklere yedirdi Hindistan'da Manoj Shani isimli adam, nedeni bilinmeyen bir şekilde eşini öldürdü. Katil şahıs cinayetin ardından eşinin cansız bedenini 20 parçaya ayırıp köpeklere yedirdi.

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Hindistan'da yaşanan bir vahşet, dünya gündeminde geniş yankı buldu.

Manoj Shani isimli şahıs, nedeni bilinmeyen bir şekilde 32 yaşındaki eşi Saraswati Vaidya’yı korkunç bir şekilde öldürdü.

Eşini öldürdü: Cesedi 20 parçaya ayırdı

Shani, cesedi 3-4 gün sakladıktan sonra eşinin cansız bedenini 20 parçaya ayırdı.

Shani'nin eşinin parçalarını düdüklü tencerede kaynattığı ve sonra cesedin parçalarını plastik torbalara doldurduğu belirtildi.

Ancak dehşet bununla da bitmedi.

Cesedin parçalarını tencerede kaynatıp köpeklere yedirdi

Shani, eşinin ceset parçalarının bir kısmıyla köpekleri besledi.

4 Haziran'da işlendiği belirtilen cinayetin ardından Manoj Shani gözaltına alındı.

Öte yandan Hint Polis Şefi Shrikant Pathak'ın basına yaptığı açıklamada, sanığın eşini parçalara ayırmak için elektrikli kullandığı belirtildi.

"Vücudun bazı parçaları eksik gibi görünüyor"

Açıklamada "Vücudun bazı parçaları eksik gibi görünüyor. Sanığın ceset parçalarını kademeli olarak farklı alanlara atmış olabileceğinden şüpheleniyoruz" denildi.